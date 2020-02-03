Конте доволен полноценным дебютом Эриксена за «Интер»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился впечатлениями о первом матче полузащитника Кристиана Эриксена в стартовом составе «нерадзурри». Датчанин дебютировал в основе миланской команды в матче 22-го тура против «Удинезе» (2:0) и провел на поле 58 минут.

— Учитывая, что Эриксен приехал всего пять дней назад и мы стараемся его не нагружать, могу сказать, что датчанин оставляет положительное впечатление, — приводит слова Конте Sky Sport Italia. — Конечно, ему еще нужно привыкнуть к нашему стилю и набрать форму, но я доволен его полноценным дебютом за «Интер». Кристиану предстоит усвоить наши требования к полузащитникам, однако я приятно впечатлен его первыми днями в команде.

Кристиан Эриксен перешел в «Интер» из «Тоттенхэма» в зимнее трансферное окно. «Нерадзурри» заплатили за 27-летнего полузащитника 20 миллионов евро, его контракт рассчитан до лета 2024 года. Эриксен дважды появлялся на поле в составе «Интера», но еще не успел отличиться результативными действиями.