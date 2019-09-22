Конте доволен началом сезона «Интера» в чемпионате Италии

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал победу над «Миланом» (2:0) в матче 4-го тура чемпионата Италии. У «нерадзурри» 12 очков после 4 встреч.

— В дерби сложно предсказать победителя, но мы проделали отличную работу, — цитирует Football Italia Конте со ссылкой на DAZN. — Это заслуженная победа, с которой поздравляю наших болельщиков. Доволен тем, как мы начали сезон в чемпионате. Выступление в Лиге чемпионов раззадорило нас еще сильнее. У нашей команды есть своя идея.

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