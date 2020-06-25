Представители «Интера» наказаны по итогам матча 27-го тура серии А против «Сассуоло» (3:3).

Дисциплинарный комитет лиги дисквалифицировал на один матч главного тренера нерадзурри Антонио Конте. Он получил пятое предупреждение и автоматически пропустит следующую игру. Три матча дисквалификации получил защитник Милан Шкриньяр, удаленный в этой игре.

В следующем матче «Интер» на выезде сыграет с «Пармой». Матч состоится 28 июня и начнется в 22.45 по московскому времени. Команда занимает третье место в чемпионате Италии, имея в активе 58 очков в 27 матчах.