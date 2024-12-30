Консейсау возглавит «Милан» после ухода Фонсеки

Португальский специалист Сержиу Консейсау станет главным тренером «Милана», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 50-летний португалец возглавит миланский клуб после ухода Паулу Фонсеки. Детали контракта пока не сообщаются.

В июне 2024 года Консейсау покинул «Порту». Вместе с клубом он завоевал 11 трофеев, в том числе 3 чемпионства и 4 Кубка Португалии.