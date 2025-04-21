Консейсау — о поражении от «Аталанты»: «Милану» не хватало агрессии»

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау подвел итоги матча 32-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» (0:1).

«Первый тайм был сбалансированным, «Аталанта» больше владела мячом, мы действовали немного глубже, чем требовалось от игроков, но мы не испытывали давления или чего-то подобного. Второй тайм мы начали с большего количества моментов, в которых нам следовало принимать более правильные решения в передачах, но «Аталанта» забила гол при первой же возможности.

На этой неделе я говорил, что игроки, которые выходят на замену, дают нам дополнительное преимущество, но в этот раз этого не произошло. Честно говоря, нам не хватало агрессии, которую мы обычно проявляем, особенно при выходе на замену», — приводит слова Консейсау DAZN.

«Аталанта» набрала 64 очка и занимает третье место в таблице чемпионата. «Милан» с 51 очком — на 9-й строчке.

«Аталанта» 25 апреля примет «Лечче» в 34-м туре, «Милан» 27 апреля сыграет на выезде с «Венецией».