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Консейсау — о поражении от «Аталанты»: «Милану» не хватало агрессии»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау подвел итоги матча 32-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» (0:1).

«Первый тайм был сбалансированным, «Аталанта» больше владела мячом, мы действовали немного глубже, чем требовалось от игроков, но мы не испытывали давления или чего-то подобного. Второй тайм мы начали с большего количества моментов, в которых нам следовало принимать более правильные решения в передачах, но «Аталанта» забила гол при первой же возможности.

На этой неделе я говорил, что игроки, которые выходят на замену, дают нам дополнительное преимущество, но в этот раз этого не произошло. Честно говоря, нам не хватало агрессии, которую мы обычно проявляем, особенно при выходе на замену», — приводит слова Консейсау DAZN.

«Аталанта» набрала 64 очка и занимает третье место в таблице чемпионата. «Милан» с 51 очком — на 9-й строчке.

«Аталанта» 25 апреля примет «Лечче» в 34-м туре, «Милан» 27 апреля сыграет на выезде с «Венецией».

Сержиу Консейсау
ФК Аталанта
ФК Милан
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«Аталанта» победила на выезде «Милан»
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 33 21 8 4 72-32 71
2
 Наполи 33 21 8 4 52-25 71
3
 Аталанта 33 19 7 7 66-30 64
4
 Болонья 33 16 12 5 52-37 60
5
 Ювентус 32 15 14 3 49-30 59
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 Рома 33 16 9 8 48-32 57
7
 Лацио 32 16 8 8 53-43 56
8
 Фиорентина 32 15 8 9 49-32 53
9
 Милан 33 14 9 10 51-38 51
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 Торино 32 9 13 10 36-37 40
11
 Удинезе 32 11 7 14 36-46 40
12
 Комо 33 10 9 14 43-48 39
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15
 Кальяри 32 7 9 16 32-47 30
16
 Парма 32 5 13 14 37-51 28
17
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