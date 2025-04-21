Консейсау — о поражении от «Аталанты»: «Милану» не хватало агрессии»
Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау подвел итоги матча 32-го тура чемпионата Италии против «Аталанты» (0:1).
«Первый тайм был сбалансированным, «Аталанта» больше владела мячом, мы действовали немного глубже, чем требовалось от игроков, но мы не испытывали давления или чего-то подобного. Второй тайм мы начали с большего количества моментов, в которых нам следовало принимать более правильные решения в передачах, но «Аталанта» забила гол при первой же возможности.
На этой неделе я говорил, что игроки, которые выходят на замену, дают нам дополнительное преимущество, но в этот раз этого не произошло. Честно говоря, нам не хватало агрессии, которую мы обычно проявляем, особенно при выходе на замену», — приводит слова Консейсау DAZN.
«Аталанта» набрала 64 очка и занимает третье место в таблице чемпионата. «Милан» с 51 очком — на 9-й строчке.
«Аталанта» 25 апреля примет «Лечче» в 34-м туре, «Милан» 27 апреля сыграет на выезде с «Венецией».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|33
|21
|8
|4
|72-32
|71
|
2
|Наполи
|33
|21
|8
|4
|52-25
|71
|
3
|Аталанта
|33
|19
|7
|7
|66-30
|64
|
4
|Болонья
|33
|16
|12
|5
|52-37
|60
|
5
|Ювентус
|32
|15
|14
|3
|49-30
|59
|
6
|Рома
|33
|16
|9
|8
|48-32
|57
|
7
|Лацио
|32
|16
|8
|8
|53-43
|56
|
8
|Фиорентина
|32
|15
|8
|9
|49-32
|53
|
9
|Милан
|33
|14
|9
|10
|51-38
|51
|
10
|Торино
|32
|9
|13
|10
|36-37
|40
|
11
|Удинезе
|32
|11
|7
|14
|36-46
|40
|
12
|Комо
|33
|10
|9
|14
|43-48
|39
|
13
|Дженоа
|32
|9
|12
|11
|29-38
|39
|
14
|Верона
|33
|9
|5
|19
|30-60
|32
|
15
|Кальяри
|32
|7
|9
|16
|32-47
|30
|
16
|Парма
|32
|5
|13
|14
|37-51
|28
|
17
|Лечче
|33
|6
|8
|19
|23-55
|26
|
18
|Венеция
|33
|4
|13
|16
|27-46
|25
|
19
|Эмполи
|33
|4
|13
|16
|26-52
|25
|
20
|Монца
|33
|2
|9
|22
|25-57
|15
|19.04
|16:00
|
Лечче – Комо
|0 : 3
|19.04
|19:00
|
Монца – Наполи
|0 : 1
|19.04
|21:45
|
Рома – Верона
|1 : 0
|20.04
|16:00
|
Эмполи – Венеция
|2 : 2
|20.04
|19:00
|
Болонья – Интер
|1 : 0
|20.04
|21:45
|
Милан – Аталанта
|0 : 1
|21.04
|13:30
|
Торино – Удинезе
|- : -
|21.04
|16:00
|
Кальяри – Фиорентина
|- : -
|21.04
|19:00
|
Дженоа – Лацио
|- : -
|21.04
|21:45
|
Парма – Ювентус
|- : -
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|23
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|17
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|14
|П
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|9
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|26
|2
|3
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|12
|2
|2
|
|
Томмазо Побега
Болонья
|17
|1
|4