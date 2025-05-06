Футбол
6 мая, 03:01

Консейсау — о победе над «Дженоа»: «У «Милана» сильная и сплоченная команда»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау прокомментировал победу в матче 35-го тура чемпионата Италии против «Дженоа» (2:1).
«Мы начали игру с одной схемой, а закончили с другой. Мне платят за то, чтобы я работал и читал игру. Порой мы, тренеры, способны внести дополнительную лепту, порой — нет.

Мы работаем не только над тактикой. Случаются ошибки, как в случае с голом в наши ворота. И вот почему мы на базе сосредоточены на работе над этими аспектами. Мы довольны, когда футболисты преуспевают и побеждают.

Мы видели проявление того, что у нас сильная и сплоченная команда, и те, кто вышел на замену, смогли дать то, чего не хватало. Мы изменили расстановку, отправили Хименеса и Феликса вперед и сделали игру в атаке более открытой. Это футболисты показали свои навыки, а не тренер», — сказал Консейсау в эфире DAZN.

«Милан» набрал 57 очков занимает 9-е место в турнирной таблице серии А. «Дженоа» с 39 очками — на 13-й строчке.

Сержиу Консейсау
ФК Дженоа
ФК Милан
«Милан» на выезде обыграл «Дженоа» в серии А

Игрока «Интера» Тюрама обвинили в домашнем насилии перед матчем с «Барселоной»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 11 8 0 3 26-12 24
2
 Рома 11 8 0 3 12-5 24
3
 Милан 11 6 4 1 17-9 22
4
 Наполи 11 7 1 3 16-10 22
5
 Болонья 11 6 3 2 18-8 21
6
 Ювентус 11 5 4 2 14-10 19
7
 Комо 11 4 6 1 12-6 18
8
 Сассуоло 11 5 1 5 14-12 16
9
 Лацио 11 4 3 4 13-9 15
10
 Удинезе 11 4 3 4 12-17 15
11
 Кремонезе 11 3 5 3 12-13 14
12
 Торино 11 3 5 3 10-16 14
13
 Аталанта 11 2 7 2 13-11 13
14
 Кальяри 11 2 4 5 9-14 10
15
 Лечче 11 2 4 5 8-14 10
16
 Пиза 11 1 6 4 8-14 9
17
 Парма 11 1 5 5 7-14 8
18
 Дженоа 11 1 4 6 8-16 7
19
 Верона 11 0 6 5 6-16 6
20
 Фиорентина 11 0 5 6 9-18 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.11 17:00 Кальяри – Дженоа - : -
22.11 17:00 Удинезе – Болонья - : -
22.11 20:00 Фиорентина – Ювентус - : -
22.11 22:45 Наполи – Аталанта - : -
23.11 14:30 Верона – Парма - : -
23.11 17:00 Кремонезе – Рома - : -
23.11 20:00 Лацио – Лечче - : -
23.11 22:45 Интер – Милан - : -
24.11 20:30 Торино – Комо - : -
24.11 22:45 Сассуоло – Пиза - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Хакан Чалханоглу
Хакан Чалханоглу

Интер

 5
Риккардо Орсолини
Риккардо Орсолини

Болонья

 5
Кристиан Пулишич
Кристиан Пулишич

Милан

 4
П
Эмиль Хольм
Эмиль Хольм

Болонья

 4
Яри Вандепутте
Яри Вандепутте

Кремонезе

 4
Федерико Димарко
Федерико Димарко

Интер

 4
И К Ж
Хакобо Рамон
Хакобо Рамон

Комо

 9 1 2
Реда Белаян
Реда Белаян

Лацио

 4 1 1
Первис Эступиньян
Первис Эступиньян

Милан

 6 1 1
Вся статистика

