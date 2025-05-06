Консейсау — о победе над «Дженоа»: «У «Милана» сильная и сплоченная команда»

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау прокомментировал победу в матче 35-го тура чемпионата Италии против «Дженоа» (2:1).

«Мы начали игру с одной схемой, а закончили с другой. Мне платят за то, чтобы я работал и читал игру. Порой мы, тренеры, способны внести дополнительную лепту, порой — нет.

Мы работаем не только над тактикой. Случаются ошибки, как в случае с голом в наши ворота. И вот почему мы на базе сосредоточены на работе над этими аспектами. Мы довольны, когда футболисты преуспевают и побеждают.

Мы видели проявление того, что у нас сильная и сплоченная команда, и те, кто вышел на замену, смогли дать то, чего не хватало. Мы изменили расстановку, отправили Хименеса и Феликса вперед и сделали игру в атаке более открытой. Это футболисты показали свои навыки, а не тренер», — сказал Консейсау в эфире DAZN.

«Милан» набрал 57 очков занимает 9-е место в турнирной таблице серии А. «Дженоа» с 39 очками — на 13-й строчке.