Консейсау приземлился в Турине, где пройдет медосмотр для перехода в «Ювентус»

Форвард «Порту» Франсишку Консейсау близок к переходу в «Ювентус», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 21-летний португалец вместе с агентом Жорже Мендешем приземлился в Турине, где в ближайшее время пройдет медосмотр перед переходом в «Юве». Ожидается, что туринцы арендуют игрока за 7 миллионов евро плюс 3 миллиона в качестве бонусов.

Консейсау провел за «Порту» 93 матча, забил 11 голов и сделал 13 результативных передач.