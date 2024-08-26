Консейсау приземлился в Турине, где пройдет медосмотр для перехода в «Ювентус»
Форвард «Порту» Франсишку Консейсау близок к переходу в «Ювентус», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, 21-летний португалец вместе с агентом Жорже Мендешем приземлился в Турине, где в ближайшее время пройдет медосмотр перед переходом в «Юве». Ожидается, что туринцы арендуют игрока за 7 миллионов евро плюс 3 миллиона в качестве бонусов.
Консейсау провел за «Порту» 93 матча, забил 11 голов и сделал 13 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
2
|Дженоа
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
3
|Торино
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
4
|Удинезе
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
5
|Парма
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Эмполи
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Верона
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
8
|Аталанта
|2
|1
|0
|1
|5-2
|3
|
9
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
10
|Лацио
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
11
|Наполи
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
12
|Фиорентина
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
14
|Рома
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
15
|Милан
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
16
|Монца
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|
17
|Венеция
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
18
|Болонья
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
19
|Комо
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
20
|Лечче
|2
|0
|0
|2
|0-6
|0
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|24.08
|19:30
|
Парма – Милан
|2 : 1
|24.08
|19:30
|
Удинезе – Лацио
|2 : 1
|24.08
|21:45
|
Интер – Лечче
|2 : 0
|24.08
|21:45
|
Монца – Дженоа
|0 : 1
|25.08
|19:30
|
Фиорентина – Венеция
|0 : 0
|25.08
|19:30
|
Торино – Аталанта
|2 : 1
|25.08
|21:45
|
Рома – Эмполи
|1 : 2
|25.08
|21:45
|
Наполи – Болонья
|3 : 0
|26.08
|19:30
|
Кальяри – Комо
|- : -
|26.08
|21:45
|
Верона – Ювентус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|3
|
|
Даниэль Москера
Верона
|2
|
|
Марко Брешанини
Аталанта
|2
|П
|
|
Дарко Лазович
Верона
|2
|
|
Тимоти Веа
Ювентус
|1
|
|
Ондрей Дуда
Верона
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Марин Понграчич
Фиорентина
|1
|0
|0
|
|
Ассан Камара
Удинезе
|2
|0
|0
|
|
Лаутаро Джаннетти
Удинезе
|2
|0
|2
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