Консейсау покинет «Милан» даже в случае победы в Кубке Италии

Руководство «Милана» уже приняло окончательное решение о будущем главного тренера команды Сержиу Консейсау, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 50-летний португалец покинет свой пост даже в случае победы команды в Кубке Италии. Ранее «Милан» вышел в финал турнира, разгромив «Интер» в ответном матче полуфинала (1:1; 3:0).

Консейсау возглавил команду в декабре 2024 года. Под его руководством «Милан» провел 26 матчей во всех турнирах, одержал 13 побед, 5 раз сыграл вничью и уступил в 8 встречах.

«Милан» с 54 очками занимает девятое место в турнирной таблице итальянской серии А после 34 матчей.