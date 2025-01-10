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10 января, 23:23

Консейсау отказался возглавить сборную Бельгии из-за договоренностей с «Миланом»

Алина Савинова
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Португальский специалист Сержиу Консейсау отказался возглавить сборную Бельгии по двум причинам, сообщает Legalbet.

Ранее «СЭ» стало известно, что Консейсау мог сменить Доменико Тедеско в декабре на посту главного тренера национальной команды Бельгии.

Как отмечает источник, 50-летний специалист задолго до назначения в «Милан» знал, что возглавит команду, поскольку имел предварительные договоренности. Также его отпугнула смена поколений в сборной Бельгии.

30 декабря Консейсау был назначен главным тренером «Милана». Он подписал контракт с итальянским клубом сроком на полтора года.

Источник: Legalbet
Сержиу Консейсау
Футбол
Сборная Бельгии по футболу
ФК Милан
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