Дубль Дувикаса принес «Комо» победу над «Зюдтиролем» в Кубке Италии

«Комо» дома победил «Зюдтироль» в матче 1/32 финала Кубка Италии — 3:1.

Дубль оформил форвард хозяев Анастасиос Дувикас. Еще один мяч на счету Лукаса Да Куньи. Единственный гол гостей с пенальти забил Даниэле Казираги.

В концовке встречи «Зюдтироль» остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил защитник Филипе Бордон.