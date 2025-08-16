Футбол
16 августа, 21:26

Дубль Дувикаса принес «Комо» победу над «Зюдтиролем» в Кубке Италии

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Комо» дома победил «Зюдтироль» в матче 1/32 финала Кубка Италии — 3:1.

Дубль оформил форвард хозяев Анастасиос Дувикас. Еще один мяч на счету Лукаса Да Куньи. Единственный гол гостей с пенальти забил Даниэле Казираги.

В концовке встречи «Зюдтироль» остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил защитник Филипе Бордон.

Кубок Италии. 1/32 финала.
16 августа, 19:30. Giuseppe Sinigaglia (Комо)
Комо
3:1
Зюдтироль

Футбол
ФК Комо
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Пан Юзеф

    "Зюйдтироль", бестолочи.

    16.08.2025

  • SPFAN

    Комо перешел в бундеслигу?

    16.08.2025

  • Деметрио

    Я уж думал сам умом тронулся. Италия, Германия...

    16.08.2025

  • Yurigo

    Как же косячат убогие "журналисты" в СЭ... Германия, Италия - какая разница)))

    16.08.2025

  • Adminni

    может Италии?

    16.08.2025

  • AZ

    А Комо что, в Германии играет?)))

    16.08.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Интер 11 8 0 3 26-12 24
    2
    		 Рома 11 8 0 3 12-5 24
    3
    		 Милан 11 6 4 1 17-9 22
    4
    		 Наполи 11 7 1 3 16-10 22
    5
    		 Болонья 11 6 3 2 18-8 21
    6
    		 Ювентус 11 5 4 2 14-10 19
    7
    		 Комо 11 4 6 1 12-6 18
    8
    		 Сассуоло 11 5 1 5 14-12 16
    9
    		 Лацио 11 4 3 4 13-9 15
    10
    		 Удинезе 11 4 3 4 12-17 15
    11
    		 Кремонезе 11 3 5 3 12-13 14
    12
    		 Торино 11 3 5 3 10-16 14
    13
    		 Аталанта 11 2 7 2 13-11 13
    14
    		 Кальяри 11 2 4 5 9-14 10
    15
    		 Лечче 11 2 4 5 8-14 10
    16
    		 Пиза 11 1 6 4 8-14 9
    17
    		 Парма 11 1 5 5 7-14 8
    18
    		 Дженоа 11 1 4 6 8-16 7
    19
    		 Верона 11 0 6 5 6-16 6
    20
    		 Фиорентина 11 0 5 6 9-18 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    22.11 17:00 Кальяри – Дженоа - : -
    22.11 17:00 Удинезе – Болонья - : -
    22.11 20:00 Фиорентина – Ювентус - : -
    22.11 22:45 Наполи – Аталанта - : -
    23.11 14:30 Верона – Парма - : -
    23.11 17:00 Кремонезе – Рома - : -
    23.11 20:00 Лацио – Лечче - : -
    23.11 22:45 Интер – Милан - : -
    24.11 20:30 Торино – Комо - : -
    24.11 22:45 Сассуоло – Пиза - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Хакан Чалханоглу
    Хакан Чалханоглу

    Интер

    		 5
    Риккардо Орсолини
    Риккардо Орсолини

    Болонья

    		 5
    Кристиан Пулишич
    Кристиан Пулишич

    Милан

    		 4
    П
    Эмиль Хольм
    Эмиль Хольм

    Болонья

    		 4
    Яри Вандепутте
    Яри Вандепутте

    Кремонезе

    		 4
    Федерико Димарко
    Федерико Димарко

    Интер

    		 4
    И К Ж
    Хакобо Рамон
    Хакобо Рамон

    Комо

    		 9 1 2
    Реда Белаян
    Реда Белаян

    Лацио

    		 4 1 1
    Первис Эступиньян
    Первис Эступиньян

    Милан

    		 6 1 1
    Вся статистика

