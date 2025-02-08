Дубль Коло-Муани принес «Ювентусу» победу над «Комо»
«Ювентус» вырвал победу у «Комо» в матче 24-го тура чемпионата Италии — 2:1. Игра прошла на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо.
На 34-й минуте нападающий Рандаль Коло Муани вывел туринцев вперед. Однако перед перерывом хозяева отыгрались — отличился Ассане Диао. В концовке второго тайма «Юве» заработал пенальти, который реализовал Коло Муани и оформил дубль.
«Ювентус» набрал 43 очка и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. «Комо» идет на 15-й строчке — 22 очка.
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|4
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|
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|38
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|12
|15
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|11
|10
|17
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|43
|
15
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|38
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|15
|14
|41-50
|42
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|Дженоа
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|17
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|41
|
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|22.05
|21:45
|Фиорентина – Аталанта
|1 : 1
|23.05
|19:00
|Болонья – Интер
|3 : 3
|23.05
|21:45
|Лацио – Пиза
|2 : 1
|24.05
|16:00
|Парма – Сассуоло
|1 : 0
|24.05
|19:00
|Наполи – Удинезе
|1 : 0
|24.05
|21:45
|Милан – Кальяри
|1 : 2
|24.05
|21:45
|Кремонезе – Комо
|1 : 4
|24.05
|21:45
|Лечче – Дженоа
|1 : 0
|24.05
|21:45
|Торино – Ювентус
|2 : 2
|24.05
|21:45
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|0 : 2
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Интер
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|
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Федерико Димарко
Интер
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Арман Лорьенте
Сассуоло
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Николо Барелла
Интер
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Мариано Троило
Парма
|21
|1
|6
|
|
Уэсли Винисиус
Рома
|30
|1
|5
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|32
|1
|12
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