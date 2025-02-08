Дубль Коло-Муани принес «Ювентусу» победу над «Комо»

«Ювентус» вырвал победу у «Комо» в матче 24-го тура чемпионата Италии — 2:1. Игра прошла на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо.

На 34-й минуте нападающий Рандаль Коло Муани вывел туринцев вперед. Однако перед перерывом хозяева отыгрались — отличился Ассане Диао. В концовке второго тайма «Юве» заработал пенальти, который реализовал Коло Муани и оформил дубль.

«Ювентус» набрал 43 очка и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. «Комо» идет на 15-й строчке — 22 очка.