«Комо» и «Ювентус» сыграют в чемпионате Италии 7 февраля

«Комо» и «Ювентус» сыграют в 24-м туре чемпионата Италии в пятницу, 7 февраля. Матч пройдет на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо (Италия), начало встречи — в 22.45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажут на канале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 22.40 мск, за 5 минут до стартового свистка.

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Чемпионат Италии. Серия А. 24-й тур.

07 февраля 2025, 22:45. Giuseppe Sinigaglia (Комо)

В чемпионате Италии-2024/25 «Комо» набрал 22 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Ювентус» с 40 очками идет шестым.