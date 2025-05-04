«Комо» впервые в истории выиграл пять матчей подряд в серии А

«Комо» на выезде обыграл «Парму» (1:0) в 35-м туре серии А.

Эта победа стала для клуба пятой в чемпионате Италии. За 14 сезонов в турнире «Комо» никогда не выигрывал пять матчей подряд.

«Комо» с 45 очками занимает 10-е место в таблице. 10 мая команда примет «Кальяри» в 36-м туре серии А.