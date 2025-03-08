«Торино» не удержал победу над «Пармой» в матче серии А

«Торино» на выезде сыграл вничью с «Пармой» в матче 28-го тура чемпионата Италии — 2:2.

На гол полузащитника гостей Элифа Элмаса на 19-й минуте хозяева ответили точным ударом в исполнении Матео Пеллегрино на 60-й минуте. На 72-й минуте Че Адамс вывел клуб из Турина вперед, а за восемь минут до окончания основного времени Пеллегрино оформил дубль и снова сделал счет равным.

«Торино» набрал 35 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице серии А. У «Пармы» 24 балла и 17-я строчка.

Чемпионат Италии. Серия А. 28-й тур.

08 марта 2025, 17:00. Эннио Тардини (Парма)

Другой матч дня «Комо» — «Венеция» также завершился результативной ничьей (1:1). «Комо» с 29 очками располагается на 13-й позиции в чемпионате Италии, оранжево-черно-зеленые (19) идут на 19-м месте.