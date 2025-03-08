8 марта 2025, 18:58

«Торино» не удержал победу над «Пармой» в матче серии А

Алина Савинова

«Торино» на выезде сыграл вничью с «Пармой» в матче 28-го тура чемпионата Италии — 2:2.

На гол полузащитника гостей Элифа Элмаса на 19-й минуте хозяева ответили точным ударом в исполнении Матео Пеллегрино на 60-й минуте. На 72-й минуте Че Адамс вывел клуб из Турина вперед, а за восемь минут до окончания основного времени Пеллегрино оформил дубль и снова сделал счет равным.

«Торино» набрал 35 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице серии А. У «Пармы» 24 балла и 17-я строчка.

Чемпионат Италии. Серия А. 28-й тур.
08 марта 2025, 17:00. Эннио Тардини (Парма)
Парма
2:2
Торино

Другой матч дня «Комо» — «Венеция» также завершился результативной ничьей (1:1). «Комо» с 29 очками располагается на 13-й позиции в чемпионате Италии, оранжево-черно-зеленые (19) идут на 19-м месте.

Чемпионат Италии. Серия А. 28-й тур.
08 марта 2025, 17:00. Giuseppe Sinigaglia (Комо)
Комо
1:1
Венеция

ФК Венеция
ФК Комо
ФК Парма
ФК Торино
Серия А
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 5 апреля
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Факел»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Чайка»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 4 апреля
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Черноморец»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
Александр Головин — про Монако, Россию, трофеи и CS c Дотой
«Нефтехимик» — «Факел»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сокол»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Челябинск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Спартак»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Рубин»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
Положение команд
 И В Н П +/- О
1
 Интер 31 23 3 5 71-26 72
2
 Милан 30 18 9 3 47-23 63
3
 Наполи 30 19 5 6 46-30 62
4
 Комо 31 16 10 5 53-22 58
5
 Ювентус 30 15 9 6 52-29 54
6
 Рома 31 17 3 11 42-28 54
7
 Аталанта 31 14 11 6 44-27 53
8
 Болонья 31 13 6 12 40-37 45
9
 Лацио 31 11 11 9 32-29 44
10
 Сассуоло 31 12 6 13 38-41 42
11
 Удинезе 31 11 7 13 35-42 40
12
 Торино 31 10 6 15 35-53 36
13
 Парма 31 8 11 12 22-39 35
14
 Дженоа 30 8 9 13 36-42 33
15
 Фиорентина 31 7 11 13 36-44 32
16
 Кальяри 31 7 9 15 32-44 30
17
 Кремонезе 31 6 9 16 26-46 27
18
 Лечче 31 7 6 18 21-43 27
19
 Верона 31 3 9 19 22-53 18
20
 Пиза 31 2 12 17 23-55 18
Результаты / календарь
4.04 16:00 Сассуоло – Кальяри 2 : 1
4.04 19:00 Верона – Фиорентина 0 : 1
4.04 21:45 Лацио – Парма 1 : 1
5.04 16:00 Кремонезе – Болонья 1 : 2
5.04 19:00 Пиза – Торино 0 : 1
5.04 21:45 Интер – Рома 5 : 2
6.04 13:30 Удинезе – Комо 0 : 0
6.04 16:00 Лечче – Аталанта 0 : 3
6.04 19:00 Ювентус – Дженоа - : -
6.04 21:45 Наполи – Милан - : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес

Интер

 16
Анастасиос Дувикас
Анастасиос Дувикас

Комо

 11
Расмус Хейлунн
Расмус Хейлунн

Наполи

 10
П
Федерико Димарко
Федерико Димарко

Интер

 14
Николо Барелла
Николо Барелла

Интер

 7
Арман Лорьенте
Арман Лорьенте

Сассуоло

 7
И К Ж
Мариано Троило
Мариано Троило

Парма

 14 1 5
Хакобо Рамон
Хакобо Рамон

Комо

 26 1 8
Киалонда Гаспар
Киалонда Гаспар

Лечче

 22 1 6
