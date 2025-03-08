«Торино» не удержал победу над «Пармой» в матче серии А
«Торино» на выезде сыграл вничью с «Пармой» в матче 28-го тура чемпионата Италии — 2:2.
На гол полузащитника гостей Элифа Элмаса на 19-й минуте хозяева ответили точным ударом в исполнении Матео Пеллегрино на 60-й минуте. На 72-й минуте Че Адамс вывел клуб из Турина вперед, а за восемь минут до окончания основного времени Пеллегрино оформил дубль и снова сделал счет равным.
«Торино» набрал 35 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице серии А. У «Пармы» 24 балла и 17-я строчка.
Другой матч дня «Комо» — «Венеция» также завершился результативной ничьей (1:1). «Комо» с 29 очками располагается на 13-й позиции в чемпионате Италии, оранжево-черно-зеленые (19) идут на 19-м месте.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|31
|23
|3
|5
|71-26
|72
|
2
|Милан
|30
|18
|9
|3
|47-23
|63
|
3
|Наполи
|30
|19
|5
|6
|46-30
|62
|
4
|Комо
|31
|16
|10
|5
|53-22
|58
|
5
|Ювентус
|30
|15
|9
|6
|52-29
|54
|
6
|Рома
|31
|17
|3
|11
|42-28
|54
|
7
|Аталанта
|31
|14
|11
|6
|44-27
|53
|
8
|Болонья
|31
|13
|6
|12
|40-37
|45
|
9
|Лацио
|31
|11
|11
|9
|32-29
|44
|
10
|Сассуоло
|31
|12
|6
|13
|38-41
|42
|
11
|Удинезе
|31
|11
|7
|13
|35-42
|40
|
12
|Торино
|31
|10
|6
|15
|35-53
|36
|
13
|Парма
|31
|8
|11
|12
|22-39
|35
|
14
|Дженоа
|30
|8
|9
|13
|36-42
|33
|
15
|Фиорентина
|31
|7
|11
|13
|36-44
|32
|
16
|Кальяри
|31
|7
|9
|15
|32-44
|30
|
17
|Кремонезе
|31
|6
|9
|16
|26-46
|27
|
18
|Лечче
|31
|7
|6
|18
|21-43
|27
|
19
|Верона
|31
|3
|9
|19
|22-53
|18
|
20
|Пиза
|31
|2
|12
|17
|23-55
|18
Результаты / календарь
28 тур
|4.04
|16:00
|Сассуоло – Кальяри
|2 : 1
|4.04
|19:00
|Верона – Фиорентина
|0 : 1
|4.04
|21:45
|Лацио – Парма
|1 : 1
|5.04
|16:00
|Кремонезе – Болонья
|1 : 2
|5.04
|19:00
|Пиза – Торино
|0 : 1
|5.04
|21:45
|Интер – Рома
|5 : 2
|6.04
|13:30
|Удинезе – Комо
|0 : 0
|6.04
|16:00
|Лечче – Аталанта
|0 : 3
|6.04
|19:00
|Ювентус – Дженоа
|- : -
|6.04
|21:45
|Наполи – Милан
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|16
|
|
Анастасиос Дувикас
Комо
|11
|
|
Расмус Хейлунн
Наполи
|10
|П
|
|
Федерико Димарко
Интер
|14
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
|
Арман Лорьенте
Сассуоло
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Мариано Троило
Парма
|14
|1
|5
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|26
|1
|8
|
|
Киалонда Гаспар
Лечче
|22
|1
|6
