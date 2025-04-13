«Комо» дома обыграл «Торино» в серии А

«Комо» на своем поле обыграл «Торино» в матче 32-го тура серии А — 1:0.

Единственный гол на 38-й минуте забил нападающий хозяев Анастасиос Дувикас.

«Комо» с 36 очками занимает 13-е место в турнирной таблице серии А. «Торино» с 40 очками — на 10-й строчке.