«Комо» стал вторым новичком серии А с шестью победами подряд

«Комо» дома обыграл «Кальяри» в матче 36-го тура серии А — 3:1. Команда Сеска Фабрегаса одержала шестую победу подряд.

«Комо» стал вторым клубом в истории чемпионата Италии, который выиграл шесть матчей подряд в дебютном сезоне в высшем дивизионе. Первым клубом с таким результатом стал «Лацио» в 1973-м.

«Комо» набрал 48 очков и занимает 10-е место в таблице серии А.