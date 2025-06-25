«Комо» сделал предложение Морате о переходе
Испанский нападающий Альваро Мората ведет переговоры с итальянским «Комо», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, «Комо» направил официальное предложение игроку, и сейчас стороны продолжают переговоры. Журналист также отметил, что Мората не останется в «Милане» и покинет «Галатасарай».
32-летний Мората был отправлен в аренду в «Галатасарай» из «Милана» в январе 2025 года. В чемпионате Турции сезона-2024/25 он провел 12 матчей, забив шесть голов и сделав одну результативную передачу.
Новости