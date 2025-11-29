«Комо» одержал победу над «Сассуоло»

«Комо» переиграл «Сассуоло» в матче 13-го тура чемпионата Италии — 2:0. Игра прошла на стадионе «Джузеппе Синигалья».

На 14-й минуте греческий форвард Анастасиос Дувикас открыл счет. После перерыва защитник Альберто Морено удвоил преимущество хозяев.

«Комо» набрал 24 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице. «Сассуоло» идет на 9-й строчке — 17 очков.