«Комо» обыграл «Рому» благодаря двум голам в добавленное время
«Рома» на выезде проиграла «Комо» в матче 16-го тура серии А — 0:2.
Гол на 90+3-й минуте забил Алессандро Габриеллони. Спустя четыре минуты Нико Пас установил окончательный счет в матче.
Римляне с 16 очками занимают 12-е место в таблице чемпионата Италии. «Комо» набрал 15 очков и занимает 16-ю строчку.
22 декабря «Рома» примет «Парму» в 17-м туре, «Комо» 23-го числа сыграет с «Интером» в гостях.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Аталанта
|16
|12
|1
|3
|39-17
|37
|
2
|Наполи
|16
|11
|2
|3
|24-11
|35
|
3
|Фиорентина
|15
|9
|4
|2
|28-11
|31
|
4
|Интер
|14
|9
|4
|1
|34-15
|31
|
5
|Лацио
|15
|10
|1
|4
|30-17
|31
|
6
|Ювентус
|16
|6
|10
|0
|26-12
|28
|
7
|Болонья
|15
|6
|7
|2
|21-18
|25
|
8
|Милан
|14
|6
|4
|4
|24-16
|22
|
9
|Удинезе
|16
|6
|2
|8
|19-25
|20
|
10
|Торино
|16
|5
|4
|7
|17-20
|19
|
11
|Эмполи
|16
|4
|7
|5
|14-16
|19
|
12
|Рома
|16
|4
|4
|8
|18-23
|16
|
13
|Лечче
|16
|4
|4
|8
|10-27
|16
|
14
|Верона
|16
|5
|0
|11
|21-39
|15
|
15
|Комо
|16
|3
|6
|7
|18-28
|15
|
16
|Дженоа
|15
|3
|6
|6
|13-24
|15
|
17
|Парма
|16
|3
|6
|7
|23-28
|15
|
18
|Кальяри
|16
|3
|5
|8
|15-26
|14
|
19
|Монца
|16
|1
|7
|8
|14-21
|10
|
20
|Венеция
|16
|2
|4
|10
|15-29
|10
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.12
|22:45
|
Эмполи – Торино
|0 : 1
|14.12
|17:00
|
Кальяри – Аталанта
|0 : 1
|14.12
|20:00
|
Удинезе – Наполи
|1 : 3
|14.12
|22:45
|
Ювентус – Венеция
|2 : 2
|15.12
|14:30
|
Лечче – Монца
|2 : 1
|15.12
|17:00
|
Болонья – Фиорентина
|1 : 0
|15.12
|17:00
|
Парма – Верона
|2 : 3
|15.12
|20:00
|
Комо – Рома
|2 : 0
|15.12
|22:45
|
Милан – Дженоа
|- : -
|16.12
|22:45
|
Лацио – Интер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|10
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|9
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Лукас Бельтран
Фиорентина
|4
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|9
|2
|2
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|15
|1
|4
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|12
|1
|3
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