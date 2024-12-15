Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 21:58

«Комо» обыграл «Рому» благодаря двум голам в добавленное время

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Рома» на выезде проиграла «Комо» в матче 16-го тура серии А — 0:2.

Гол на 90+3-й минуте забил Алессандро Габриеллони. Спустя четыре минуты Нико Пас установил окончательный счет в матче.

Римляне с 16 очками занимают 12-е место в таблице чемпионата Италии. «Комо» набрал 15 очков и занимает 16-ю строчку.

22 декабря «Рома» примет «Парму» в 17-м туре, «Комо» 23-го числа сыграет с «Интером» в гостях.

Италия. Серия А. 16-й тур
15 дек, 20:00. Giuseppe Sinigaglia (Комо)
Комо
2:0
Рома
ФК Комо
ФК Рома
Читайте также
Золото на шее Ротенберга. Что случилось в матче Россия 25 – Казахстан
Ротенберг потребовал разобраться в судействе после матча Кубка Первого канала
Кузнецов забросил победную шайбу в матче Кубка Первого канала с Белоруссией
Опубликована запись разговора капитана «Волгонефти-212» и диспетчера
Президент Словакии назвал условие урегулирования конфликта на Украине
Захарова прокомментировала съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре
Популярное видео
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Фиорентина» проиграла «Болонье», у флорентийцев прервалась 8-матчевая серия побед в чемпионате
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 16 12 1 3 39-17 37
2
 Наполи 16 11 2 3 24-11 35
3
 Фиорентина 15 9 4 2 28-11 31
4
 Интер 14 9 4 1 34-15 31
5
 Лацио 15 10 1 4 30-17 31
6
 Ювентус 16 6 10 0 26-12 28
7
 Болонья 15 6 7 2 21-18 25
8
 Милан 14 6 4 4 24-16 22
9
 Удинезе 16 6 2 8 19-25 20
10
 Торино 16 5 4 7 17-20 19
11
 Эмполи 16 4 7 5 14-16 19
12
 Рома 16 4 4 8 18-23 16
13
 Лечче 16 4 4 8 10-27 16
14
 Верона 16 5 0 11 21-39 15
15
 Комо 16 3 6 7 18-28 15
16
 Дженоа 15 3 6 6 13-24 15
17
 Парма 16 3 6 7 23-28 15
18
 Кальяри 16 3 5 8 15-26 14
19
 Монца 16 1 7 8 14-21 10
20
 Венеция 16 2 4 10 15-29 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.12 22:45
Эмполи – Торино
 0 : 1
14.12 17:00
Кальяри – Аталанта
 0 : 1
14.12 20:00
Удинезе – Наполи
 1 : 3
14.12 22:45
Ювентус – Венеция
 2 : 2
15.12 14:30
Лечче – Монца
 2 : 1
15.12 17:00
Болонья – Фиорентина
 1 : 0
15.12 17:00
Парма – Верона
 2 : 3
15.12 20:00
Комо – Рома
 2 : 0
15.12 22:45
Милан – Дженоа
 - : -
16.12 22:45
Лацио – Интер
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 12
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 10
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 9
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Лукас Бельтран

Лукас Бельтран

Фиорентина

 4
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 4
И К Ж
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 9 2 2
Джексон Чачуа

Джексон Чачуа

Верона

 15 1 4
Джон Лукуми

Джон Лукуми

Болонья

 12 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости