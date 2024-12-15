«Комо» обыграл «Рому» благодаря двум голам в добавленное время

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«Рома» на выезде проиграла «Комо» в матче 16-го тура серии А — 0:2.

Гол на 90+3-й минуте забил Алессандро Габриеллони. Спустя четыре минуты Нико Пас установил окончательный счет в матче.

Римляне с 16 очками занимают 12-е место в таблице чемпионата Италии. «Комо» набрал 15 очков и занимает 16-ю строчку.

22 декабря «Рома» примет «Парму» в 17-м туре, «Комо» 23-го числа сыграет с «Интером» в гостях.