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Сегодня, 22:45

«Комо» подписал контракт с экс-игроком сборной Англии Деле Алли

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной Англии Деле Алли присоединился к «Комо», сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Контракт с 28-летним футболистом рассчитан на полтора года с возможностью продления еще на сезон.

Летом 2024 года Алли покинул «Эвертон». Он не провел ни одного матча в сезоне-2023/24. Ранее полузащитник также выступал за «Бешикташ» и «Тоттенхэм», вместе с которым дошел до финала Лиги чемпионов-2018/19.

За сборную Англии Алли сыграл 37 матчей в период с 2015 по 2019 год, забив три гола. Он является бронзовым призером Лиги наций УЕФА.

Деле Алли
Футбол
ФК Комо
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