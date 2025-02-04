«Комо» подписал Дувикаса из «Сельты» за 13 миллионов евро

Форвард «Сельты» Анастасиос Дувикас подписал контракт с «Комо», сообщается на официальном сайте клуба.

Сроки соглашения с 25-летним греком не сообщаются. Портал Transfermarkt оценивает стоимость перехода в 13 миллионов евро.

В текущем сезоне Дувикас провел 21 матч за «Сельту», в которых забил 5 голов и сделал результативную передачу.