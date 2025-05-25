«Комо» отверг очередное предложение «Ромы» по Фабрегасу

«Рома» предприняла еще одну неудачную попытку переманить Сеска Фабрегаса из «Комо», сообщает Sky Sport Italia.

Представители римлян напрямую связались с «Комо», запросив условия расторжения контракта, однако руководство клуба ответило отказом.

Фабрегас завершил свою игровую карьеру в «Комо» в Серии В в сезоне-2022/23, после чего сразу же возглавил этот клуб. 38-летний испанец помог «Комо» вернуться в серию А — под его руководством команда заняла второе место в серии B в сезоне-2023/24.

В сезоне-2024/25 «Комо» занял десятое место в турнирной таблице серии А. Контракт Фабрегаса с клубом действует до 30 июня 2028 года.