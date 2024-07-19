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«Комо» объявил о подписании 4-летнего контракта с Фабрегасом

Руслан Минаев
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«Комо» объявил о подписании соглашения с главным тренером Сеском Фабрегасом. Контракт рассчитан на четыре года.

Ранее 37-летний испанец занимал пост исполняющего обязанности главного тренера с ноября по декабрь 2023 года. За это время «Комо» провел 5 матчей — 3 победы, 1 ничья и 1 поражение. С июля по ноябрь 2023-го Фабрегас возглавлял команду «Комо» до 19 лет.

11 августа «Комо» сыграет с «Сампдорией» в 1/32 финала Кубка Италии, а 19 августа клуб проведет гостевой матч с «Ювентусом» в 1-м туре серии А.

Сеск Фабрегас
Футбол
ФК Комо
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11
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13
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18
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 - : -
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 - : -
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