«Комо» может подписать Пау Лопеса из «Марселя»

Вратарь «Марселя» Пау Лопес может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 29-летнего испанца претендует «Комо». Также вратарем интересуется «Монца», однако «Комо», главным тренером которого является Сеск Фабрегас, лидирует в гонке за голкипера.

В минувшем сезоне Лопес провел 49 матчей за «Марсель», в которых пропустил 63 мяча и 11 раз сыграл на ноль.