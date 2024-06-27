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Сегодня, 13:04

«Комо» может подписать Пау Лопеса из «Марселя»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Марселя» Пау Лопес может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 29-летнего испанца претендует «Комо». Также вратарем интересуется «Монца», однако «Комо», главным тренером которого является Сеск Фабрегас, лидирует в гонке за голкипера.

В минувшем сезоне Лопес провел 49 матчей за «Марсель», в которых пропустил 63 мяча и 11 раз сыграл на ноль.

ФК Комо
ФК Марсель
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3
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