«Комо» и «Монца» поделили очки в матче серии А

«Комо» и «Монца» сыграли вничью в матче 14-го тура серии А — 1:1. Игра проходила в Комо на стадионе «Джузеппе Синигалья».

У хозяев гол забил Янник Энгельхардт. У гостей отметился Джанлука Капрари.

«Комо» с 11 очками занимает 18-е место в таблице серии А. «Монца» с 10 очками — на 19-й строчке.