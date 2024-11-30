«Комо» и «Монца» поделили очки в матче серии А
«Комо» и «Монца» сыграли вничью в матче 14-го тура серии А — 1:1. Игра проходила в Комо на стадионе «Джузеппе Синигалья».
У хозяев гол забил Янник Энгельхардт. У гостей отметился Джанлука Капрари.
«Комо» с 11 очками занимает 18-е место в таблице серии А. «Монца» с 10 очками — на 19-й строчке.
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|28
|
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|Фиорентина
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|8
|4
|1
|27-10
|28
|
4
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|9
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|28
|
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|13
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|
14
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|3
|3
|7
|6-21
|12
|
15
|Парма
|13
|2
|6
|5
|17-21
|12
|
16
|Верона
|14
|4
|0
|10
|17-33
|12
|
17
|Комо
|14
|2
|5
|7
|14-26
|11
|
18
|Дженоа
|13
|2
|5
|6
|11-24
|11
|
19
|Монца
|14
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|2
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|29.11
|22:45
|
Кальяри – Верона
|1 : 0
|30.11
|17:00
|
Комо – Монца
|1 : 1
|30.11
|20:00
|
Милан – Эмполи
|- : -
|30.11
|22:45
|
Болонья – Венеция
|- : -
|1.12
|14:30
|
Удинезе – Дженоа
|- : -
|1.12
|17:00
|
Парма – Лацио
|- : -
|1.12
|17:00
|
Торино – Наполи
|- : -
|1.12
|20:00
|
Фиорентина – Интер
|- : -
|1.12
|22:45
|
Лечче – Ювентус
|- : -
|2.12
|22:45
|
Рома – Аталанта
|- : -
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ЖК
|Г
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|
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Аталанта
|12
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
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|
Маркус Тюрам
Интер
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Нуну Тавареш
Лацио
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Ромелу Лукаку
Наполи
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Валентино Лазаро
Торино
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|13
|1
|4
|
|
Павел Давидович
Верона
|6
|1
|2
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
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|1
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