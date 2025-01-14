«Милан» одержал волевую победу над «Комо»
«Милан» на выезде переиграл «Комо» в матче 19-го тура итальянской серии А — 2:1.
Счет на 60-й минуте открыл нападающий хозяев Ассане Диао. На 71-й минуте гости отыгрались благодаря голу защитника Тео Эрнандеза, а на 76-й минуте победный мяч забил нападающий миланской команды Рафаэль Леау.
Это первая победа для главного тренера «Милана» Сержиу Койсенсау в чемпионате Италии.
«Милан» (31 очко) занимает седьмое место в серии А. «Комо» (19) идет 16-м в турнирной таблице.
Источник: Турнирная таблица серии А
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|
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|Наполи
|20
|15
|2
|3
|32-12
|47
|
2
|Интер
|18
|13
|4
|1
|46-15
|43
|
3
|Аталанта
|19
|13
|3
|3
|43-20
|42
|
4
|Лацио
|20
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|3
|6
|34-28
|36
|
5
|Ювентус
|19
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|12
|0
|31-16
|33
|
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|5
|5
|32-20
|32
|
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|Милан
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|29-19
|31
|
8
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|7
|8
|3
|27-23
|29
|
9
|Удинезе
|20
|7
|5
|8
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|26
|
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|20
|6
|6
|8
|28-26
|24
|
11
|Дженоа
|20
|5
|8
|7
|17-27
|23
|
12
|Торино
|20
|5
|7
|8
|20-25
|22
|
13
|Лечче
|20
|5
|5
|10
|14-32
|20
|
14
|Эмполи
|20
|4
|8
|8
|19-25
|20
|
15
|Комо
|20
|4
|7
|9
|22-33
|19
|
16
|Верона
|20
|6
|1
|13
|24-44
|19
|
17
|Парма
|20
|4
|7
|9
|25-35
|19
|
18
|Кальяри
|20
|4
|6
|10
|19-33
|18
|
19
|Венеция
|20
|3
|5
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|
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|Монца
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|4.01
|17:00
|
Венеция – Эмполи
|1 : 1
|4.01
|20:00
|
Фиорентина – Наполи
|0 : 3
|4.01
|22:45
|
Верона – Удинезе
|0 : 0
|5.01
|14:30
|
Монца – Кальяри
|1 : 2
|5.01
|17:00
|
Лечче – Дженоа
|0 : 0
|5.01
|20:00
|
Торино – Парма
|0 : 0
|5.01
|22:45
|
Рома – Лацио
|2 : 0
|14.01
|20:30
|
Комо – Милан
|1 : 2
|14.01
|22:45
|
Аталанта – Ювентус
|- : -
|15.01
|22:45
|
Интер – Болонья
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|12
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|11
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|5
|
|
Николо Барелла
Интер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|11
|2
|2
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|15
|2
|2
|
|
Томмазо Побега
Болонья
|8
|1
|3
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