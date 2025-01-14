«Милан» одержал волевую победу над «Комо»

Читать «СЭ» в

«Милан» на выезде переиграл «Комо» в матче 19-го тура итальянской серии А — 2:1.

Счет на 60-й минуте открыл нападающий хозяев Ассане Диао. На 71-й минуте гости отыгрались благодаря голу защитника Тео Эрнандеза, а на 76-й минуте победный мяч забил нападающий миланской команды Рафаэль Леау.

Это первая победа для главного тренера «Милана» Сержиу Койсенсау в чемпионате Италии.

«Милан» (31 очко) занимает седьмое место в серии А. «Комо» (19) идет 16-м в турнирной таблице.