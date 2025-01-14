«Комо» и «Милан» сыграют в 19-м туре чемпионата Италии во вторник, 14 января. Матч пройдет на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо (Италия), начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажут на канале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Эфир начнется в 20.25 мск, за 5 минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Комо» — «Милан» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

В чемпионате Италии-2024/25 «Комо» после 19 матчей набрал 19 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Милан» после 18 матчей с 28 очками шел восьмым.