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«Комо» — «Милан»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

«Комо» и «Милан» сыграют в чемпионате Италии 14 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Комо» и «Милан» сыграют в 19-м туре чемпионата Италии во вторник, 14 января. Матч пройдет на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо (Италия), начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажут на канале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru (на платной основе). Эфир начнется в 20.25 мск, за 5 минут до стартового свистка.

Ключевые события и результат игры «Комо» — «Милан» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

Италия. Серия А. 19-й тур
14 янв, 20:30. Giuseppe Sinigaglia (Комо)
Комо
Милан

В чемпионате Италии-2024/25 «Комо» после 19 матчей набрал 19 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Милан» после 18 матчей с 28 очками шел восьмым.

ФК Комо
ФК Милан
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«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 20 15 2 3 32-12 47
2
 Интер 18 13 4 1 46-15 43
3
 Аталанта 19 13 3 3 43-20 42
4
 Лацио 20 11 3 6 34-28 36
5
 Ювентус 19 7 12 0 31-16 33
6
 Фиорентина 19 9 5 5 32-20 32
7
 Болонья 18 7 8 3 27-23 29
8
 Милан 18 7 7 4 27-18 28
9
 Удинезе 20 7 5 8 23-28 26
10
 Рома 20 6 6 8 28-26 24
11
 Дженоа 20 5 8 7 17-27 23
12
 Торино 20 5 7 8 20-25 22
13
 Лечче 20 5 5 10 14-32 20
14
 Эмполи 20 4 8 8 19-25 20
15
 Комо 19 4 7 8 21-31 19
16
 Верона 20 6 1 13 24-44 19
17
 Парма 20 4 7 9 25-35 19
18
 Кальяри 20 4 6 10 19-33 18
19
 Венеция 20 3 5 12 18-33 14
20
 Монца 20 2 7 11 19-28 13
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38 тур
4.01 17:00
Венеция – Эмполи
 1 : 1
4.01 20:00
Фиорентина – Наполи
 0 : 3
4.01 22:45
Верона – Удинезе
 0 : 0
5.01 14:30
Монца – Кальяри
 1 : 2
5.01 17:00
Лечче – Дженоа
 0 : 0
5.01 20:00
Торино – Парма
 0 : 0
5.01 22:45
Рома – Лацио
 2 : 0
14.01 20:30
Комо – Милан
 - : -
14.01 22:45
Аталанта – Ювентус
 - : -
15.01 22:45
Интер – Болонья
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Матео Ретеги

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Аталанта

 12
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 12
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 11
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

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Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 4
И К Ж
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 11 2 2
Фредерик Гильбер

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Томмазо Побега

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