«Комо» выиграл у «Лечче»

«Комо» победил «Лечче» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Италии — 3:1.

У хозяев голы забили Анастасиос Дувикас, Марк-Оливер Кемпф и Хесус Родригес, на счету которого также результативная передача. У гостей отличился Лассана Кулибали.

«Комо» набрал 48 очков и поднялся на пятое место в таблице Серии А. «Лечче» с 24 очками располагается на 18-й строчке.