«Комо» победил «Лечче»

«Комо» дома обыграл «Лечче» в матче 18-го тура серии А — 2:0.

У хозяев голы забили Нико Паз и Патрик Кутроне, который также отметился результативной передачей. Паз в первом тайме не реализовал пенальти.

«Комо» набрал 18 очков и занимает 15-е место в таблице серии А. «Лечче» с 16 очками — на 16-й строчке.