«Комо» победил «Кальяри», команда Фабрегаса выиграла шестой матч подряд

«Комо» дома обыграл «Кальяри» в матче 36-го тура серии А — 3:1.

У хозяев голы забили Максанс Какере, Габриэль Стрефецца и Патрик Кутроне. Две результативные передачи сделал Нико Пас. У гостей мяч на счету Мишеля Адопо.

Команда Сеска Фабрегаса одержала шестую победу подряд. «Комо» набрал 48 очков и занимает 10-е место в таблице серии А. «Кальяри» с 33 очками — на 14-й строчке.