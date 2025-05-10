«Комо» победил «Кальяри», команда Фабрегаса выиграла шестой матч подряд
«Комо» дома обыграл «Кальяри» в матче 36-го тура серии А — 3:1.
У хозяев голы забили Максанс Какере, Габриэль Стрефецца и Патрик Кутроне. Две результативные передачи сделал Нико Пас. У гостей мяч на счету Мишеля Адопо.
Команда Сеска Фабрегаса одержала шестую победу подряд. «Комо» набрал 48 очков и занимает 10-е место в таблице серии А. «Кальяри» с 33 очками — на 14-й строчке.
Положение команд
Результаты / календарь
Лидеры
Новости