Матч «Комо» и «Кальяри» в серии А завершился нулевой ничьей

«Комо» на своем поле сыграл вничью с «Кальяри» в матче 11-тура чемпионата Италии — 0:0.

На 19-й минуте отличился защитник гостей Алекс Валье, однако его гол после просмотра ВАР не был засчитан из-за офсайда.

«Комо» с 18 очками занимает седьмое место в турнирной таблице серии А. «Кальяри» с 10 баллами идет на 14-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А. 11-й тур.

08 ноября, 17:00. Giuseppe Sinigaglia (Комо)

Другой матч дня между «Лечче» и «Вероной» также завершился нулевой ничьей.