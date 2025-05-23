«Комо» — «Интер»: трансляция матча серии А начнется в 21.45 мск

«Комо» встретится с «Интером» в рамках 38-го тура чемпионата Италии в пятницу, 23 мая. Игра состоится на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо (Италия). Начало — в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей за чемпионство в серии А. Следить за ключевыми событиями встречи «Комо» — «Интер» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию переклички игр за золото в итальянском чемпионате в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игру можно смотреть в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Чемпионат Италии. Серия А. 38-й тур.

23 мая 2025, 21:45. Giuseppe Sinigaglia (Комо)

В последнем туре определится чемпион серии А. На титул претендуют «Наполи» и «Интер».

По итогам 37-х туров серии А «Комо» набрал 49 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Интер» с 78 баллами идет на второй строчке чемпионата Италии.