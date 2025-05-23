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«Комо» — «Интер»: трансляция матча серии А начнется в 21.45 мск

«Комо» сыграет с «Интером» в чемпионате Италии 23 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Симоне Индзаги, главный тренер футбольного клуба «Интер».
Фото Global Look Press

«Комо» встретится с «Интером» в рамках 38-го тура чемпионата Италии в пятницу, 23 мая. Игра состоится на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо (Италия). Начало — в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей за чемпионство в серии А. Следить за ключевыми событиями встречи «Комо» — «Интер» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию переклички игр за золото в итальянском чемпионате в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игру можно смотреть в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Чемпионат Италии. Серия А. 38-й тур.
23 мая 2025, 21:45. Giuseppe Sinigaglia (Комо)
Комо
0:2
Интер

В последнем туре определится чемпион серии А. На титул претендуют «Наполи» и «Интер».

По итогам 37-х туров серии А «Комо» набрал 49 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Интер» с 78 баллами идет на второй строчке чемпионата Италии.

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«Наполи» — «Кальяри» и «Комо» — «Интер»: онлайн-трансляция матчей серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рома 5 4 1 0 14-3 13
2
 Интер 5 4 1 0 15-8 13
3
 Лацио 5 4 1 0 8-3 13
4
 Кальяри 5 4 0 1 5-2 12
5
 Комо 4 3 1 0 9-4 10
6
 Милан 4 2 2 0 7-4 8
7
 Сассуоло 5 2 1 2 9-9 7
8
 Ювентус 4 2 1 1 6-4 7
9
 Фрозиноне 4 2 1 1 7-4 7
10
 Наполи 4 2 0 2 6-5 6
11
 Аталанта 4 2 0 2 5-5 6
12
 Лечче 4 2 0 2 5-7 6
13
 Удинезе 5 1 1 3 8-11 4
14
 Торино 5 1 1 3 5-8 4
15
 Монца 5 1 1 3 8-12 4
16
 Фиорентина 4 1 0 3 5-11 3
17
 Болонья 5 0 2 3 3-6 2
18
 Парма 4 0 1 3 2-6 1
19
 Дженоа 4 0 1 3 2-8 1
20
 Венеция 5 0 0 5 4-13 0
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.09 21:45 Монца – Сассуоло 2 : 1
19.09 16:00 Болонья – Торино 1 : 1
19.09 16:00 Удинезе – Кальяри 0 : 1
19.09 19:00 Рома – Интер 2 : 2
19.09 21:45 Венеция – Лацио 0 : 2
20.09 13:30 Фиорентина – Наполи - : -
20.09 16:00 Фрозиноне – Комо - : -
20.09 16:00 Парма – Дженоа - : -
20.09 19:00 Ювентус – Аталанта - : -
20.09 21:45 Милан – Лечче - : -
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ЖК
Г
Дониэлл Мален
Дониэлл Мален

Рома

 6
Густаво Варела
Густаво Варела

Монца

 4
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес

Интер

 4
П
Пауло Дибала
Пауло Дибала

Рома

 4
Анди Диуф
Анди Диуф

Интер

 3
Джанлука Бузио
Джанлука Бузио

Венеция

 2
И К Ж
Хоан Васкес
Хоан Васкес

Дженоа

 4 0 0
Йоэль Шингтьенн
Йоэль Шингтьенн

Венеция

 5 0 3
Киалонда Гаспар
Киалонда Гаспар

Лечче

 3 0 2
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