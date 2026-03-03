«Комо» и «Интер» сыграют в первом матче 1/2 финала Кубка Италии по футболу во вторник, 3 марта. Матч пройдет на арене «Джузеппе Синигалья» в Комо (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Кубок Италии. 1/2 финала.

03 марта, 23:00. Giuseppe Sinigaglia (Комо)

Следить за ключевыми событиями игры «Комо» — «Интер» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и сайте matchtv.ru.

Ответный матч состоится в Милане 22 апреля.

Кубок Италии сезона-2025/2026 стартовал 9 августа и завершится 13 апреля. Действующий чемпион турнира — «Болонья».