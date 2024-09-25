«Комо» готов расторгнуть контракт с Вараном по обоюдному согласию

«Комо» готов расстаться с защитником Рафаэлем Вараном, сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, итальянский клуб планирует расторгнуть контракт с 31-летним французом по обоюдному согласию.

Варан перешел в «Комо» в июле 2024 года на правах свободного агента. Футболист получил серьезную травму колена в дебютном матче за команду против «Сампдории» в Кубке Италии, позднее клуб вывел игрока из заявки на сезон в серии А.

25 сентября стало известно, что Варан рассматривает возможность завершения карьеры.