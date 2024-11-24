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«Фиорентина» обыграла «Комо» и одержала седьмую подряд победу в серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Фиорентина» в гостях победила «Комо» в матче 13-го тура итальянской серии А — 2:0.

Победу «фиалкам» принесли голы Ясина Адли (20-я минута) и Мойзе Кина (68-я).

«Фиорентина» (28 очков) одержала седьмую подряд победу в серии А и поднялась на третье место. «Комо» (10) идет 17-м в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 13-й тур
24 нояб, 17:00. Giuseppe Sinigaglia (Комо)
Комо
0:2
Фиорентина

В параллельном матче «Торино» и «Монца» сыграли вничью — 1:1.

Италия. Серия А. 13-й тур
24 нояб, 17:00. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
1:1
Монца

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Комо
ФК Монца
ФК Торино
ФК Фиорентина
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1
 Интер 13 8 4 1 31-14 28
2
 Аталанта 13 9 1 3 34-16 28
3
 Фиорентина 13 8 4 1 27-10 28
4
 Наполи 12 8 2 2 19-9 26
5
 Ювентус 13 6 7 0 21-7 25
6
 Лацио 12 8 1 3 25-14 25
7
 Милан 12 5 4 3 20-14 19
8
 Болонья 11 4 6 1 15-13 18
9
 Удинезе 12 5 1 6 15-18 16
10
 Эмполи 12 3 6 3 9-10 15
11
 Торино 13 4 3 6 16-19 15
12
 Рома 12 3 4 5 14-17 13
13
 Парма 13 2 6 5 17-21 12
14
 Верона 13 4 0 9 17-32 12
15
 Кальяри 13 2 5 6 14-24 11
16
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17
 Комо 13 2 4 7 13-25 10
18
 Монца 13 1 6 6 11-16 9
19
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Комо – Фиорентина
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