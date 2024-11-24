«Фиорентина» обыграла «Комо» и одержала седьмую подряд победу в серии А
«Фиорентина» в гостях победила «Комо» в матче 13-го тура итальянской серии А — 2:0.
Победу «фиалкам» принесли голы Ясина Адли (20-я минута) и Мойзе Кина (68-я).
«Фиорентина» (28 очков) одержала седьмую подряд победу в серии А и поднялась на третье место. «Комо» (10) идет 17-м в турнирной таблице.
В параллельном матче «Торино» и «Монца» сыграли вничью — 1:1.
Источник: Таблица серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|13
|8
|4
|1
|31-14
|28
|
2
|Аталанта
|13
|9
|1
|3
|34-16
|28
|
3
|Фиорентина
|13
|8
|4
|1
|27-10
|28
|
4
|Наполи
|12
|8
|2
|2
|19-9
|26
|
5
|Ювентус
|13
|6
|7
|0
|21-7
|25
|
6
|Лацио
|12
|8
|1
|3
|25-14
|25
|
7
|Милан
|12
|5
|4
|3
|20-14
|19
|
8
|Болонья
|11
|4
|6
|1
|15-13
|18
|
9
|Удинезе
|12
|5
|1
|6
|15-18
|16
|
10
|Эмполи
|12
|3
|6
|3
|9-10
|15
|
11
|Торино
|13
|4
|3
|6
|16-19
|15
|
12
|Рома
|12
|3
|4
|5
|14-17
|13
|
13
|Парма
|13
|2
|6
|5
|17-21
|12
|
14
|Верона
|13
|4
|0
|9
|17-32
|12
|
15
|Кальяри
|13
|2
|5
|6
|14-24
|11
|
16
|Дженоа
|13
|2
|5
|6
|11-24
|11
|
17
|Комо
|13
|2
|4
|7
|13-25
|10
|
18
|Монца
|13
|1
|6
|6
|11-16
|9
|
19
|Лечче
|12
|2
|3
|7
|5-21
|9
|
20
|Венеция
|12
|2
|2
|8
|11-21
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|23.11
|17:00
|
Верона – Интер
|0 : 5
|23.11
|20:00
|
Милан – Ювентус
|0 : 0
|23.11
|22:45
|
Парма – Аталанта
|1 : 3
|24.11
|14:30
|
Дженоа – Кальяри
|2 : 2
|24.11
|17:00
|
Комо – Фиорентина
|0 : 2
|24.11
|17:00
|
Торино – Монца
|1 : 1
|24.11
|20:00
|
Наполи – Рома
|- : -
|24.11
|22:45
|
Лацио – Болонья
|- : -
|25.11
|20:30
|
Эмполи – Удинезе
|- : -
|25.11
|22:45
|
Венеция – Лечче
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|9
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|9
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Франсишку Консейсау
Ювентус
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|12
|1
|4
|
|
Павел Давидович
Верона
|6
|1
|2
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|7
|1
|2
Новости