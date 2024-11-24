«Фиорентина» обыграла «Комо» и одержала седьмую подряд победу в серии А

«Фиорентина» в гостях победила «Комо» в матче 13-го тура итальянской серии А — 2:0.

Победу «фиалкам» принесли голы Ясина Адли (20-я минута) и Мойзе Кина (68-я).

«Фиорентина» (28 очков) одержала седьмую подряд победу в серии А и поднялась на третье место. «Комо» (10) идет 17-м в турнирной таблице.

В параллельном матче «Торино» и «Монца» сыграли вничью — 1:1.