«Комо» договорился с «Миланом» о переходе Мораты

«Комо» согласовал все условия сделки по переходу из «Милана» нападающего Альваро Мораты, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, теперь необходимо договориться с «Галатасараем» о расторжении текущей арендной сделки. «Комо» рассчитывает, что трансфер будет оформлен уже на следующей неделе.

32-летний испанец в феврале 2025 года перешел на правах аренды из «Милана» в «Галатасарай». За стамбульскую команду он сыграл 16 матчей, забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи.