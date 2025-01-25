«Аталанта» победила «Комо» благодаря дублю Ретеги

«Аталанта» победила «Комо» в выездном матче 22-го тура чемпионата Италии — 2:1.

У бергамасков дубль оформил нападающий Матео Ретеги, еще один гол гостей был отменен после просмотра видеоповтора. За команду Сеска Фабрегаса мяч забил Нико Пас.

После 22 матчей «Аталанта» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 46 очков. «Комо» — на 13-й строчке с 22 баллами.