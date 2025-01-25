«Аталанта» победила «Комо» благодаря дублю Ретеги
«Аталанта» победила «Комо» в выездном матче 22-го тура чемпионата Италии — 2:1.
У бергамасков дубль оформил нападающий Матео Ретеги, еще один гол гостей был отменен после просмотра видеоповтора. За команду Сеска Фабрегаса мяч забил Нико Пас.
После 22 матчей «Аталанта» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 46 очков. «Комо» — на 13-й строчке с 22 баллами.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
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|Наполи
|21
|16
|2
|3
|35-14
|50
|
2
|Интер
|20
|14
|5
|1
|51-18
|47
|
3
|Аталанта
|22
|14
|4
|4
|48-25
|46
|
4
|Лацио
|21
|12
|3
|6
|37-28
|39
|
5
|Ювентус
|21
|8
|13
|0
|34-17
|37
|
6
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|20
|8
|9
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|33
|
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|Фиорентина
|20
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|33
|
8
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|20
|8
|7
|5
|29-21
|31
|
9
|Рома
|21
|7
|6
|8
|31-27
|27
|
10
|Торино
|22
|6
|8
|8
|23-26
|26
|
11
|Удинезе
|21
|7
|5
|9
|24-32
|26
|
12
|Дженоа
|21
|5
|8
|8
|18-30
|23
|
13
|Комо
|22
|5
|7
|10
|27-36
|22
|
14
|Кальяри
|22
|5
|6
|11
|23-36
|21
|
15
|Лечче
|21
|5
|5
|11
|15-36
|20
|
16
|Парма
|21
|4
|8
|9
|26-36
|20
|
17
|Эмполи
|21
|4
|8
|9
|20-28
|20
|
18
|Верона
|21
|6
|1
|14
|24-47
|19
|
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|Венеция
|21
|3
|6
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20
|Монца
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38 тур
|24.01
|22:45
|
Торино – Кальяри
|2 : 0
|25.01
|17:00
|
Комо – Аталанта
|1 : 2
|25.01
|20:00
|
Наполи – Ювентус
|- : -
|25.01
|22:45
|
Эмполи – Болонья
|- : -
|26.01
|14:30
|
Милан – Парма
|- : -
|26.01
|17:00
|
Удинезе – Рома
|- : -
|26.01
|20:00
|
Лечче – Интер
|- : -
|26.01
|22:45
|
Лацио – Фиорентина
|- : -
|27.01
|20:30
|
Венеция – Верона
|- : -
|27.01
|22:45
|
Дженоа – Монца
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|16
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|13
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|12
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|5
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|11
|2
|2
|
|
Фредерик Гильбер
Лечче
|16
|2
|2
|
|
Томмазо Побега
Болонья
|9
|1
|3
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