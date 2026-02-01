«Аталанта» в меньшинстве удержала ничью с «Комо» в Серии А
«Комо» и «Аталанта» сыграли вничью в матче 23-го тура Серии А — 0:0.
Встреча прошла в Комо.
На 8-й минуте прямую красную карточку получил защитник Онест Аанор.
«Комо» с 41 очком занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Аталанта» с 36 очками — на седьмой строчке.
В следующем туре «Комо» 14 ферваля на своем поле примет «Фиорентину», «Аталанта» дома сыграет с «Кремонезе».
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|36
|27
|4
|5
|85-31
|85
|
2
|Наполи
|35
|21
|7
|7
|52-33
|70
|
3
|Ювентус
|36
|19
|11
|6
|59-30
|68
|
4
|Милан
|36
|19
|10
|7
|50-32
|67
|
5
|Рома
|36
|21
|4
|11
|55-31
|67
|
6
|Комо
|36
|18
|11
|7
|60-28
|65
|
7
|Аталанта
|36
|15
|13
|8
|50-34
|58
|
8
|Лацио
|36
|13
|12
|11
|39-37
|51
|
9
|Удинезе
|36
|14
|8
|14
|45-46
|50
|
10
|Болонья
|35
|14
|7
|14
|42-41
|49
|
11
|Сассуоло
|36
|14
|7
|15
|44-46
|49
|
12
|Торино
|36
|12
|8
|16
|41-59
|44
|
13
|Парма
|36
|10
|12
|14
|27-45
|42
|
14
|Дженоа
|36
|10
|11
|15
|40-48
|41
|
15
|Фиорентина
|36
|8
|14
|14
|38-49
|38
|
16
|Кальяри
|36
|9
|10
|17
|36-51
|37
|
17
|Лечче
|36
|8
|8
|20
|24-48
|32
|
18
|Кремонезе
|36
|7
|10
|19
|30-53
|31
|
19
|Верона
|36
|3
|11
|22
|24-58
|20
|
20
|Пиза
|36
|2
|12
|22
|25-66
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|8.05
|21:45
|Торино – Сассуоло
|2 : 1
|9.05
|16:00
|Кальяри – Удинезе
|0 : 2
|9.05
|19:00
|Лацио – Интер
|0 : 3
|9.05
|21:45
|Лечче – Ювентус
|0 : 1
|10.05
|13:30
|Верона – Комо
|0 : 1
|10.05
|16:00
|Кремонезе – Пиза
|3 : 0
|10.05
|16:00
|Фиорентина – Дженоа
|0 : 0
|10.05
|19:00
|Парма – Рома
|2 : 3
|10.05
|21:45
|Милан – Аталанта
|2 : 3
|11.05
|21:45
|Наполи – Болонья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|17
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|13
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|13
|П
|
|
Федерико Димарко
Интер
|17
|
|
Арман Лорьенте
Сассуоло
|9
|
|
Николо Барелла
Интер
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Мариано Троило
Парма
|19
|1
|6
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|30
|1
|11
|
|
Киалонда Гаспар
Лечче
|22
|1
|6
Новости