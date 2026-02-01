1 февраля, 18:59

«Аталанта» в меньшинстве удержала ничью с «Комо» в Серии А

Сергей Ярошенко

«Комо» и «Аталанта» сыграли вничью в матче 23-го тура Серии А — 0:0.

Встреча прошла в Комо.

На 8-й минуте прямую красную карточку получил защитник Онест Аанор.

«Комо» с 41 очком занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Аталанта» с 36 очками — на седьмой строчке.

В следующем туре «Комо» 14 ферваля на своем поле примет «Фиорентину», «Аталанта» дома сыграет с «Кремонезе».

Чемпионат Италии. Серия А. 23-й тур.
01 февраля, 17:00. Giuseppe Sinigaglia (Комо)
Комо
0:0
Аталанта

«Зенит» обыграл «Сочи», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Нефтехимик» — «Волга»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Челябинск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Черноморец»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, видеообзор
«Страсбур» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Фрайбург» — «Брага»: Лига Европы, видеообзор
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, видеообзор
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Шинник»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Енисей»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 28-го тура 3 мая
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 36 27 4 5 85-31 85
2
 Наполи 35 21 7 7 52-33 70
3
 Ювентус 36 19 11 6 59-30 68
4
 Милан 36 19 10 7 50-32 67
5
 Рома 36 21 4 11 55-31 67
6
 Комо 36 18 11 7 60-28 65
7
 Аталанта 36 15 13 8 50-34 58
8
 Лацио 36 13 12 11 39-37 51
9
 Удинезе 36 14 8 14 45-46 50
10
 Болонья 35 14 7 14 42-41 49
11
 Сассуоло 36 14 7 15 44-46 49
12
 Торино 36 12 8 16 41-59 44
13
 Парма 36 10 12 14 27-45 42
14
 Дженоа 36 10 11 15 40-48 41
15
 Фиорентина 36 8 14 14 38-49 38
16
 Кальяри 36 9 10 17 36-51 37
17
 Лечче 36 8 8 20 24-48 32
18
 Кремонезе 36 7 10 19 30-53 31
19
 Верона 36 3 11 22 24-58 20
20
 Пиза 36 2 12 22 25-66 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
8.05 21:45 Торино – Сассуоло 2 : 1
9.05 16:00 Кальяри – Удинезе 0 : 2
9.05 19:00 Лацио – Интер 0 : 3
9.05 21:45 Лечче – Ювентус 0 : 1
10.05 13:30 Верона – Комо 0 : 1
10.05 16:00 Кремонезе – Пиза 3 : 0
10.05 16:00 Фиорентина – Дженоа 0 : 0
10.05 19:00 Парма – Рома 2 : 3
10.05 21:45 Милан – Аталанта 2 : 3
11.05 21:45 Наполи – Болонья - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес

Интер

 17
Дониэлл Мален
Дониэлл Мален

Рома

 13
Маркус Тюрам
Маркус Тюрам

Интер

 13
П
Федерико Димарко
Федерико Димарко

Интер

 17
Арман Лорьенте
Арман Лорьенте

Сассуоло

 9
Николо Барелла
Николо Барелла

Интер

 8
И К Ж
Мариано Троило
Мариано Троило

Парма

 19 1 6
Хакобо Рамон
Хакобо Рамон

Комо

 30 1 11
Киалонда Гаспар
Киалонда Гаспар

Лечче

 22 1 6
Вся статистика

