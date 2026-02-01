«Аталанта» в меньшинстве удержала ничью с «Комо» в Серии А

«Комо» и «Аталанта» сыграли вничью в матче 23-го тура Серии А — 0:0.

Встреча прошла в Комо.

На 8-й минуте прямую красную карточку получил защитник Онест Аанор.

«Комо» с 41 очком занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Аталанта» с 36 очками — на седьмой строчке.

В следующем туре «Комо» 14 ферваля на своем поле примет «Фиорентину», «Аталанта» дома сыграет с «Кремонезе».