«Комо» арендовал у «Милана» Морату

Нападающий «Милана» Альваро Мората перешел в «Комо» на правах аренды с правом выкупа.

Как сообщается на сайте серии А, «Комо» внес 32-летнего игрока в заявку на сезон-2025/26.

Главным тренером «Комо» является Сеск Фабрегас, вместе с которым Мората играл за сборную Испании и «Челси».

Мората стал игроком «Милана» в 2024 году. Его контракт с красно-черными рассчитан до июня 2028-го. В феврале форвард перешел на правах аренды в «Галатасарай». Сообщалось, что итальянский клуб за досрочное расторжение контракта выплатит туркам 5 миллионов евро. При этом Мората отказался от причитавшейся ему задолженности в размере 651,6 тысячи евро.