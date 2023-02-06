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Колосков не считает, что УЕФА мстит «Ювентусу» и «Манчестер Сити» за попытку создать Суперлигу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент РФС, член исполкомов ФИФА и УЕФА Вячеслав Колосков не считает, что решение снять очки с «Ювентуса» в Италии и обвинения АПЛ «Манчестер Сити» в нарушениях финансового фейр-плей могут быть местью со стороны УЕФА за то, что названные клубы были в рядах тех, кто весной 2021 года пытался создать европейскую Суперлигу.

«Я не вижу никакой связи. Англичане вообще примкнули к идее создания Суперлиги позже других. Главные идеологи — испанцы. А их не трогают. Поэтому такая версия не имеет оснований. И потом, какая месть? Это же не так, что кто-то в УЕФА захотел, нажал кнопку и выбрали «Ювентус». Есть критерии. Национальные федерации наказывают порой клубы, снимает с них очки или отправляют в низшие дивизионы за различные нарушения — в том числе финансовые. Принимают меры, в соответствии со своим дисциплинарным кодексом. Здесь УЕФА ни при чем. Эта организация разрабатывает критерии существования клубов, лиг, а федерации контролируют их выполнение», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

19 апреля 2021 года 12 клубов («Реал», «Ювентус», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал») объявили о создании Суперлиги. После протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны УЕФА проект был приостановлен.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-uefa-mstit-yuventusu-manchesteru-siti-za-popy-tku-sozdat-superligu-polnaya-erunda/
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Ювентус
Вячеслав Колосков
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 Болонья 21 8 5 8 28-31 29
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 Монца 20 7 4 9 25-28 25
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Торино – Удинезе
 1 : 0
5.02 20:00
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