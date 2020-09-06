Коларов, Видаль и Дармиан пройдут на следующей неделе медобследование для «Интера»

В ближайшее время «Интер» должны пополнить три игрока: защитники Александр Коларов и Маттео Дармиан, а также полузащитник Артуро Видаль. На следующей неделе все они пройдут медобследования, после чего сделки будут завершены, сообщает Corriere dello Sport.

34-летний Коларов обойдется «Интеру» в 2 миллиона евро. Зарплата игрока составит 3,5 млн евро, контракт будет подписан по схеме «1+1».

За 30-летнего Дармиана заплатят «Парме» также около двух миллионов евро.

33-летний Видаль подпишет контракт по схеме «2+1», а его годовая зарплата составит 6 миллионов евро без учета бонусов.

Кроме того, Видаль требует от «Интера» выплатить ему всю бонусную часть зарплаты авансом до расторжения контракта с «Барселоной» — речь идет еще о 2-3 миллионах евро.