Коларов покинет «Интер» и может подписать контракт с «Болоньей»

Защитник «Интера» Александр Коларов покинет миланский клуб, сообщает SportMediaset.

Прошлым летом серб подписал контракт на один сезон с опцией продления еще на один год, однако миланский клуб решил отказаться от такой возможности.

В 35-летнем сербе заинтересован лично главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович. Команда готова предложить игроку контракт до 2022 года с возможностью продления еще на год.

В минувшем сезоне Коларов выступал за «Интер», в составе которого провел 11 матчей и сделал результативную передачу.