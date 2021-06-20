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Коларов покинет «Интер» и может подписать контракт с «Болоньей»

19:25
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Защитник «Интера» Александр Коларов покинет миланский клуб, сообщает SportMediaset.

Прошлым летом серб подписал контракт на один сезон с опцией продления еще на один год, однако миланский клуб решил отказаться от такой возможности.

В 35-летнем сербе заинтересован лично главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович. Команда готова предложить игроку контракт до 2022 года с возможностью продления еще на год.

В минувшем сезоне Коларов выступал за «Интер», в составе которого провел 11 матчей и сделал результативную передачу.

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Иван Шитик все материалы автора
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