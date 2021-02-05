Коларов может покинуть «Интер» летом
09:58
Защитник «Интера» Александр Коларов может покинуть команду летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, в клубе недовольны игрой 35-летнего серба, перешедшего в команду в сентябре 2020 года из «Ромы». Сообщается, что с футболистом не будут продлевать контракт.
В сезоне-2020/21 Коларов провел за «Интер» 10 матчей, на его счету 1 результативная передача. Контракт игрока действует до конца июня 2021 года.
Дополнительная информация:
https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Inter/04-02-2021/mercato-inter-futuro-fasce-certi-hakimi-d-ambrosio-dubbi-altri-400399479645.shtml
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