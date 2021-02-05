Коларов может покинуть «Интер» летом

Защитник «Интера» Александр Коларов может покинуть команду летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в клубе недовольны игрой 35-летнего серба, перешедшего в команду в сентябре 2020 года из «Ромы». Сообщается, что с футболистом не будут продлевать контракт.

В сезоне-2020/21 Коларов провел за «Интер» 10 матчей, на его счету 1 результативная передача. Контракт игрока действует до конца июня 2021 года.