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Коларов может остаться в «Интере»

08:59
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Защитник «Интера» Александр Коларов может остаться в клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 35-летний серб близок к тому, чтобы заключить новое соглашение с клубом сроком на год. Нынешний контракт футболиста с «нерадзурри» действует до конца июня 2021 года.

Коларов перешел в «Интер» осенью 2020 года. В сезоне-2020/21 он провел 11 матчей за команду и отдал 1 результативную передачу. 20 июня сообщалось, что «Болонья» готова подписать футболиста на правах свободного агента.

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