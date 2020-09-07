Коларов должен завтра подписать контракт с «Интером»

Защитник Александр Коларов близок к подписанию контракта с «Интером». Сегодня он должен прилететь в Милан для прохождения медосмотра, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Причем эта процедура растянется на два дня и будет проходить в два этапа. Завтра в Италию должен прибыть и агент игрока Алессандро Луччи, после чего 34-летний серб подпишет контракт с «нерадзурри».

По сведениям источника, зарплата игрока составит 3,5 млн евро, контракт будет подписан по схеме «1+1».