Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Коларов должен завтра подписать контракт с «Интером»

10:27
Теги:

Защитник Александр Коларов близок к подписанию контракта с «Интером». Сегодня он должен прилететь в Милан для прохождения медосмотра, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Причем эта процедура растянется на два дня и будет проходить в два этапа. Завтра в Италию должен прибыть и агент игрока Алессандро Луччи, после чего 34-летний серб подпишет контракт с «нерадзурри».

По сведениям источника, зарплата игрока составит 3,5 млн евро, контракт будет подписан по схеме «1+1».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир