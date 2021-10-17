Колантуоно сменил Кастори на посту главного тренера «Салернитаны»
Фабрицио Кастори покинул пост главного тренера «Салернитаны», сообщает официальный сайт клуба. Он был освобожден от занимаемой должности. Вместо него главным тренером был назначен Стефано Колантуоно.
В последнем матче при Кастори «Салернитана» уступила «Специи» (1:2). В стартовых восьми матчах в серии А команда потерпела шесть поражений при одной победе и одной ничьей. С четырьмя очками «Салернитана» занимает последнее, 20-е место.
58-летний Стефано Колантуоно уже тренировал «Салернитану» с 2017 по 2018 год. Ранее он также работал с «Самбенендетттезе», «Катаньей», «Перуджей», «Аталантой», «Палермо», «Торино», «Удинезе» и «Бари».
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