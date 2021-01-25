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Кокорину проверяют сердце в Риме. Потом — общий медосмотр

14:40
Александр Кокорин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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29-летний нападающий «Спартака» Александр Кокорин в данный момент проходит обследование сердечно-сосудистой системы в римской поликлинике «Джимелли», ведущей в Италии по этому направлению. Такая тщательность связана с позицией «Фиорентины» — несколько лет назад ее капитан Давиде Астори скончался во сне из-за сердечного приступа, и с того момента клуб с особым вниманием подходит к этой части проверки потенциальных новичков. Там же россиян сдал тест на ковид.

Во второй половине дня Кокорину предстоит медосмотр в клинике «Вилла Стюарт». По его итогам футболист должен получить заключение и затем отправиться во Флоренцию.

На утро вторника намечено подписание контракта, а свою первую тренировку у «фиалок» форвард, скорее всего, проведет во второй половине дня. Не исключено, что Кокорина включат в заявку на матч 19-го тура серии А с «Торино», который состоится в Турине 29 января.

(Вячеслав Короткин)

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