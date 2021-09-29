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Кокорин занимает третье место в «Фиорентины» по размеру зарплаты

22:59
Александр Кокорин. Фото Global Look Press
Александр Кокорин. Фото Global Look Press
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Стала зарплата российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

Самая высокая зарплата у Николы Миленковича (2,5 миллиона евро в год), сообщает Fiorentina.it. На втором месте Хосе Кальехон (2,2 миллиона). На третьем месте россиянин Александр Кокорин (1,8 миллиона). Он делит третью строчку с Софьяном Амрабатом, Николасо Гонсалесом и Лукасом Торрейрой, у которых такая же зарплата.

Лучший бомбардир команды в текущем сезоне Душан Влахович (шесть матчей и четыре гола в серии А) зарабатывает миллион евро за сезон.

В текущем сезоне 30-летний Кокорин провел два матча за команду во всех турнирах. В общей сложности он отыграл 17 минут, выходя на замену и не отметился результативными действиями.

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Евгений Петров все материалы автора

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