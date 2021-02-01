Кокорин забил с передачи Рибери на тренировке «Фиорентины». Видео
14:40
Новичок «Фиорентины» Александр Кокорин на тренировке команды забил гол с передачи Франка Рибери. Клуб в своем Twitter 1 февраля выложил видео эпизода.
Французский полузащитник сбросил мяч пяткой после навеса на российского нападающего, который в упор пробил по воротам.
Кокорин перешел в «Фиорентину» 27 января. Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера оценивается в 4,5 миллиона евро.
В этом сезоне 29-летний Кокорин провел 8 матчей в РПЛ, в которых забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.
Rib?ry ?? Kokorin ???#ForzaViola ? #Fiorentina #FIOvINT @FranckRibery pic.twitter.com/jswTGzm1rE— ACF Fiorentina (@acffiorentina) February 1, 2021
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