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Кокорин забил с передачи Рибери на тренировке «Фиорентины». Видео

14:40
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Новичок «Фиорентины» Александр Кокорин на тренировке команды забил гол с передачи Франка Рибери. Клуб в своем Twitter 1 февраля выложил видео эпизода.

Французский полузащитник сбросил мяч пяткой после навеса на российского нападающего, который в упор пробил по воротам.

Кокорин перешел в «Фиорентину» 27 января. Контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма трансфера оценивается в 4,5 миллиона евро.

В этом сезоне 29-летний Кокорин провел 8 матчей в РПЛ, в которых забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.

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