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Кокорин выйдет в стартовом составе «Фиорентины»? Он попал на афишу матча Кубка Италии

12:23
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал на афишу матча 1/16 финала Кубка Италии против «Беневенто». Игра пройдет сегодня, 15 декабря, и нечнется в 23:00.

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно ранее не исключил участия россиянина в предстоящей встрече. Он заявил, что даст время тем футболистам, которые мало играют.

В нынешнем сезоне 30-летний россиянин провел четыре матча и не отметился результативными действиями. В стане итальянского клуба Кокорин еще ни разу не начинал игру в старте.

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Роман Шишов все материалы автора

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